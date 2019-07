De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 37

Greenpeace señaló que espera que las autoridades cumplan con las normas ambientales como lo ordenó un juez y tomen las medidas necesarias para conseguirlo, en lugar de rendirse y sólo reaccionar cuando la calidad del aire sea muy mala de acuerdo con las categorías del Índice de Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó el martes que sólo hará recomendaciones cuando se superen los 100 puntos de ozono, para cumplir con la sentencia de un juez por un juicio de amparo que presentó Greenpeace para que a partir de ese índice se aplique el Plan de Contingencias Ambientales.

En un comunicado la organización señaló que para proteger la salud de la población y mejorar la calidad del aire no basta con un Programa de Contingencias para el Valle de México, sino que se requiere la aplicación de medidas que replanteen la movilidad en la megalópolis y la política energética del país.