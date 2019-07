P

or estos días se cumple un año del inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha tenido en ascuas al comercio y la economía mundiales desde entonces. La columna Efemérides del New York Times (NYT) del 5 de julio de 2019 registra así el aniversario: “Hace un año: Estados Unidos y China impusieron aranceles sobre mercancías intercambiadas entre ellos con valor de miles de millones de dólares, acto que Pekín consideró ‘la mayor guerra comercial de la historia económica’.” En este espacio se registró tal hecho días después: GC: el frente del Pacífico ( La Jornada, 18/07/2018). También por estos días, como resultado de la tregua establecida por los presidentes Xi y Trump en su encuentro de Osaka, se reanudarán en Washington las conversaciones comerciales bilaterales o, cuando menos, se realizarán los contactos necesarios para programar en breve esas reuniones.

La tregua de Osaka era esperada y no sorprendió a nadie. China ha favorecido siempre un acuerdo comercial –casi cualquiera– con Estados Unidos y ha ofrecido ventajas en apariencia considerables pero más o menos imprecisas. Durante la administración de Trump la actitud de Estados Unidos hacia China ha sido volátil e impredecible, características que el presidente reconoce y de las que se ufana. La rivalidad hostil ha sido la única constante entrambas potencias. Por ello no se han formulado predicciones optimistas respecto de las conversaciones que están por iniciarse.

Más allá de la situación precisa del intercambio comercial bilateral y de los aranceles que se han impuesto o de posibles nuevas acciones restrictivas o retaliatorias, algunas ya anunciadas, conviene enfocar la atención en algunos de los daños colaterales de este primer año de episodios sucesivos de acciones de restricción comercial, imposición de aranceles y treguas sucesivas que no han abierto espacio ni creado condiciones para que las partes alcancen entendimientos duraderos.

Aún no se han formulado estimaciones detalladas sobre el impacto de las restricciones que recíprocamente han impuesto China y Estados Unidos a las importaciones procedentes del otro sobre el crecimiento del comercio y de la actividad económica de cada uno y, más ampliamente, sobre la economía y el comercio mundiales. La OMC ha informado que en los semestres mayo-octubre18 y octubre18-mayo19 se registró un número récord de nuevas acciones de restricción al comercio –481 y 336 respectivamente– tras seis años en que el promedio semestral había sido de 65. No sería exagerado suponer que el hecho de que las dos mayores economías del planeta acudan a la restricción comercial ha estimulado a otras economías a echar mano de esos mismos instrumentos. Aunque aún no cuantificado, el impacto de las restricciones sobre el comercio mundial es ya perceptible, al frenar su ritmo de crecimiento en al menos 0.4 puntos porcentuales de 2018 a 2019. Habrá que esperar varios meses para apreciar los efectos sobre la actividad económica.