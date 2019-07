Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 18

La Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito pidió a las autoridades mexicanas revisar la política criminológica y no necesariamente pensar en la cárcel como una solución.

En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) convocó a los directivos penitenciarios a impulsar la aplicación de las reglas Mandela , con el fin de que las personas privadas de la libertad cuenten con condiciones de encarcelamiento dignas y humanas.

Al celebrar por adelantado el Día Internacional de Nelson Mandela –que se conmemora el 18 de julio– los titulares de ambas instancias, Antonino de Leo y Luis Raúl González Pérez, respectivamente, coincidieron en la necesidad de que en México se elimine la prisión preventiva oficiosa