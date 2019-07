Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 15

El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio –integrado por familiares de personas asesinadas o heridas durante el operativo policiaco de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca– urgió a la Fiscalía General de la República (FGR) a permitir los citatorios de altos funcionarios que estuvieron involucrados en esos hechos violentos para investigar toda la cadena de mando que los hizo posibles.

En conferencia de prensa, los integrantes del colectivo recordaron que el pasado 19 de junio se cumplieron tres años de las acciones cometidas por diversas agrupaciones de seguridad, en particular la Policía Federal, que dejaron al menos ocho víctimas de ejecución extrajudicial y más de un centenar de personas heridas o torturadas.

Como parte de su lucha para obtener justicia y determinar quién ordenó un operativo fuera de toda proporción , el comité logró que se ampliara la investigación sobre los hechos y se determinara la responsabilidad de autoridades federales y estatales.

Sin embargo, denunciaron los integrantes de la organización, la FGR se ha negado a citar a declarar a personajes como el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong, o el ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo.