Jueves 11 de julio de 2019, p. 12

Paso Limón, Suchiate, Chiapas. ¿Nos amenaza algún extraño enemigo? Nunca antes estuvo tan militarizada la frontera sur del país, salvo tal vez cuando México y Guatemala estuvieron al borde de la guerra en 1958-59. Esta mañana, el Paso Limón y los demás pasos del río Suchiate en los bordes de Ciudad Hidalgo presentaban el aspecto de un territorio fuertemente militarizado.

Aún con las ambigüedades de identidad entre la Marina y el Ejército mexicanos, el más de un centenar de efectivos desplegados en la ribera izquierda resultan tan disuasorios como cualquier fuerza armada en posición. En consecuencia, pocos y ocasionales son los intentos de cruzar de los migrantes.

El rigor de las revisiones de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), escoltados en todo momento por la Guardia Nacional, ya afectan a un buen número de ciudadanos (sobre todo ciudadanas) que cruzaban para realizar compras en los atiborrados (por guatemaltecos) mercados y supermercados de este lado.

Son constantes los “vas pa’trás” de parte de nuestra migra. Por lo menos a dos familias guatemaltecas les fue impedido el paso ayer en la mañana apenas pisando tierra porque algún miembro del grupo (en ambas ocasiones se trataba de adolescentes) carecía de identificación oficial. En otra escena, una chica retornaba a Tecún Umán sobre la misma balsa que la trajo, hecha un mar de lágrimas; la consolaba una mujer mayor que la acompañaba. Dadas las historias recurrentes, aunque no parece ser el caso, de esa manera se ha practicado el tráfico de jovencitas con fines de explotación sexual.

Aunque sigue el movimiento de mercancías, éste se encuentra seriamente deprimido en la presente situación. Ramiro, tabla de registro en mano, apunta el ir y venir de una de las cuadrillas de balsas y cargadores; hay varias, algunas con camisetas uniformes. Cuando ve al fotógrafo de La Jornada, Ramiro exclama: Tómenos fotos para salir en Facebook. Aquí ya somos mundialmente famosos . Claro que esa fama no le gusta.

Nos afecta a todos