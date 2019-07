Ana Langner

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 11

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoce un rezago en la nómina del Servicio Exterior Mexicano (SEM) adscrito en el extranjero, por lo que elabora la actualización de los tabuladores de embajadas y consulados, sin que ello signifique que ganarán más que el Presidente de la República, indicó el director general del Servicio Exterior y Recursos Humanos de la cancillería, Moisés Poblanno Silva.

En entrevista con La Jornada, el funcionario informó que la dependencia ha acatado las medidas de austeridad ordenadas por el Ejecutivo federal. Sin embargo, aclaró que no dejará de dirigir las funciones que desempeñan sus delegaciones, como la emisión de pasaportes.

Los sueldos de los diplomáticos en el exterior se expresan en dólares o euros, según el país al que fue enviado y si bien al convertirlo a pesos mexicanos el monto parece que supera los 108 mil pesos que percibe al mes el titular del Ejecutivo, Poblanno Silva explicó que el pago al SEM se calcula en términos de poder de paridad, es decir, qué tanto cuesta vivir en las naciones y ciudades a los que son asignados.

Detalló que el hecho que un país no sea desarrollado no implica que el costo de vida sea barato. Además, algunos tabuladores con los que se rige el personal del SEM, como es el caso de las embajadas en Ottawa, Pekín, Israel y Tokio no han cambiado en más de 20 años. Ello representa un importante rezago al tomar en cuenta la inflación que existe a escala mundial.