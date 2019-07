Andrea Becerril y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 9

Morena frenó por tercera ocasión, en la Comisión Permanente, la comparecencia de los titulares de las secretarías de Gobernación (SG) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente, entre protestas de la oposición, que reclamó la urgencia de un encuentro con los responsables de migración y seguridad en momentos en que se debate la conformación de la Guardia Nacional (GN). Una semana antes, Morena maniobró para que no se tratara el tema y en la sesión de ayer de la Comisión Permanente rechazó el formato aprobado por la mesa directiva para la comparecencia de los titulares de la SG y la SSPC.

Beatriz Paredes, senadora del Partido Revolucionario Institucional, advirtió que la comparecencia de Sánchez Cordero estaba acordada previamente y el panista Damián Zepeda lamentó que Morena se niegue a que ambos funcionarios acudan a la Permanente, pese a los evidentes problemas en materia de migración y de seguridad. Vamos a taparnos los ojos y hacer (como) que no pasa nada, así le vamos a ayudar al Presidente López Obrador , insistió.