Enseguida, el presidente de la cámara describió que si bien Urzúa era un funcionario competente, también se caracterizó por ser poco flexible y que si como titular de Hacienda tenía información de la caída de la economía, debió renunciar antes. Incluso soltó: El suicidio nunca lo recomiendo a ningún funcionario y persona alguna, mi fe me lo impide .

Uno de los ejes del debate fue la concentración de funciones de Hacienda e incluso se cuestionó que el lunes el propio Urzúa firmó un acuerdo para delegar en la Oficialía Mayor todas las atribuciones para la firma y entrega de contratos de adquisiciones consolidadas del gobierno federal. Muñoz Ledo aseveró que en México no existe una Presidencia imperial, sino una Secretaría de Hacienda imperial , a la que lo único que el Congreso ha podido quitar es la administración de 800 fideicomisos.

Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano resaltaron que no se puede dejar sin atender la denuncia de Urzúa Macías en su carta al Presidente y exigieron que la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación. Morena planteó que la indagatoria alcance también al ex titular de Hacienda. Aunque existía consenso para solicitar la investigación, la mesa directiva determinó que el asunto se evaluará en fecha posterior.

En la sesión para discutir la fecha de ratificación de Herrera –que el martes deberá comparecer ante la Comisión de Hacienda–, los diputados de Morena se dividieron entre el repudio y el reconocimiento a Urzúa Macías. Clouthier expresó que éste faltó a la ética al señalar sin pruebas presunto conflicto de interés en el gobierno federal y la vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna Luna, defendió la trayectoria intachable del ex secretario.

Describió que Urzúa se formó en la escuela del imperialismo hacendario. “¿Por qué no lo denunció a tiempo? Es un buen hombre, pero también la casta hacendaria tiene un conflicto de interés: obedece a patrones internacionales ordenados por el FMI, un club del que no quiere salirse. El doctor (Ernesto) Zedillo acabó siendo asesor de intereses extranjeros. Es conflicto de intereses también estar esperando pertenecer, para siempre, al club que he llamado ‘el hacendismo imperial’”.

Funcionario intachable

En un nuevo duelo verbal con Muñoz Ledo, Padierna definió a Urzúa como un funcionario intachable que entregó buenas cuentas los meses que estuvo en Hacienda. Y es tan honesto que prefirió entregar su carta de renuncia a seguir recibiendo un sueldo . A diferencia, expuso, de panistas y priístas que permanecen en la administración pública a pesar de que se les ha pedido la renuncia. No se quieren ir. No les gusta este gobierno, pero cobran. Por más que se les insiste que no son bienvenidos, siguen cobrando , insistió.

En la tribuna del Senado, Beatriz Paredes consideró que el debate de fondo es que “ante diferencias metodológicas en el ejercicio del poder se prefirió reafirmar una conducción unitaria… Algo rebasado por la historia en todas las latitudes”.

La Permanente aprobó también que la Cámara de Diputados cite a otro periodo extraordinario el 25 y 26 de julio para discutir la legislación reglamentaria de la reforma a la Constitución en materia educativa, así como la minuta del Senado con modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.