–No, es fácil de convencer que hace falta la refinería de Dos Bocas, no sólo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos.

Aunque no descartó que pueda haber más dimisiones en su equipo, negó que exista conflicto de intereses, como denunció Urzúa en su carta de renuncia. Rechazó que haya desestabilización en los mercados financieros por la dimisión y aseguró que con Arturo Herrera como secretario de Hacienda no habrá cambios en su política económica. Incluso se mostró seguro de poder convencerlo, si insiste –como expresó hace unas semanas– en que la refinería de Dos Bocas hay que pensarla.

Imagínense que me presentan un plan de desarrollo que desde mi punto de vista no reflejaba el cambio, era como si lo hubiese hecho Carstens o Meade (ex secretarios de Hacienda), con todo respeto. Se me fue , reconoció, pero recordó que “siempre los cuestionamos, siempre estuvimos en contra de la política neoliberal… ¿Cómo voy a estar apostando a estas alturas, después del desastre de la política neoliberal, a seguir con lo mismo? Allá quienes defiendan ese dogma”.

En cuanto a la relación de Urzúa-Romo, aseveró que las diferencias eran muy evidentes, y rechazó que haya un crédito de la banca de desarrollo otorgado a una empresa o a un familiar de un funcionario, como ocurrió con el otorgado a Odebrecht en el gobierno de Felipe Calderón o para la compra de fertilizantes, que vendió Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México.

Sí había problemas en cuanto a la concepción sobre el manejo de la banca de desarrollo, incluso Carlos no estaba de acuerdo con el nombramiento del director de Nacional Financiera, pero de ahí a que se dieran créditos para beneficio de empresas o de personas, no , comentó. Imagínense que a estas alturas termine yo de tapadera o de alcahuete .