Se reanudó con un recorte de la plantilla laboral; arguyeron que el presupuesto a la educación no era suficiente y que la contratación ahora sería por servicios profesionales, lo cual implicaba cambiar régimen tributario. Después de casi dos meses de trabajo sin firmar contrato y sin tener claras las condiciones del mismo se nos indicó que para pagarnos deberíamos registrarnos cómo proveedores de la CDMX con todos los requisitos y trámites que conlleva un registro de esa manera y por lo que hasta la fecha seguimos trabajando sin pago en la mayoría de los casos. ¿Acaso los maestros a distancia no merecemos un trato digno similar a los maestros presenciales, con derechos, garantías, vacaciones, aguinaldo conforme marca la ley?

He sido maestra a distancia (en línea) para el bachillerato digital de la Ciudad de México por casi ocho años ininterrumpidos. Empecé 2019 con incertidumbre, ya que, al ser contratada por honorarios asimilados a salarios, la nueva administración decidió que se acababa este tipo de contratación, por lo que suspendieron un mes las clases, dejando a estudiantes, docentes y administrativos sin clases a los primeros y sin trabajo a los otros dos.

Hace un año la gran mayoría de los mexicanos elegimos como mandatario a quien se había comprometido a acabar con el saqueo de la hacienda pública, que durante décadas de corrupción permitió la formación de grupos con inmenso poder político, económico y mediático, los que cada vez más voraces, se acostumbraron al crecimiento de las tajadas que con negocios turbios obtenían dinero público, por lo que teniendo a su disposición la prensa, la televisión, la radio y todo lo que su inmenso poder económico les permite comprar, aprovechan la negligencia e ingenuidad de quienes se creen bien informados a través de dichos medios, para persuadirlos de que las acciones del Presidente son equivocadas y torpes, y para impedir que sus convencidos escuchas se percaten de que si no apoyamos decididamente las descomunales batallas que como misión ha asumido Andrés Manuel López Obrador para lograr una patria grande, dejaremos pasar una oportunidad quizás irrepetible y heredaremos a nuestros hijos el mismo país corrupto, injusto y cada día más inseguro que hasta ahora hemos padecido con complicidad pasiva.

Ante esto, exigimos a las autoridades universitarias detengan esta competencia irracional, tomen en cuenta la antigüedad como tema importante en la asignación de grupos, se respeten como mínimo las horas contratadas en el semestre inmediato anterior, que ningún docente quede fuera y no realizar nuevas contrataciones hasta que esto suceda.

En consecuencia, maestros que llevan años laborando –en no pocos casos dedicados de tiempo completo a la docencia de nivel superior– de pronto se encuentran con su carga académica disminuida, así como su salario.

¿Qué puedo hacer ante esta infamia? A la escuela Cultura y Fraternidad sólo le interesa su dinero y no nuestra situación económica.

No niego mi deuda ni mi atraso, pero estamos viviendo una situación difícil para todos y me parece una infamia la decisión que tomó control escolar de esa primaria, que se pavonea de ser un colegio católico y encabezado por sacerdotes teatinos, dirigentes de la Iglesia del Sagrado Corazón.

La afectación a la economía familiar es terrible, pues soy madre soltera y día a día es difícil subsistir buscando subempleos y préstamos.

Pido a las autoridades de la Sectei atiendan nuestra situación, porque hace falta impulso a la educación de los jóvenes y adultos que no han concluido sus estudios de bachillerato. Abono a que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador podrá apoyar a los ciudadanos docentes con la solución a esta lamentable situación.

Elvira Castro Monroy

Deplora futuro incierto en la Conabio

Y cuando todos renuncien, será porque sólo uno ha entendido el cambio.

En la nota de Angélica Enciso con respecto a la austeridad y el futuro incierto en la Conabio, resulta difícil creer que, a pesar de todas las aportaciones realizadas bajo la coordinación del doctor José Sarukhán Kermes, aún haya en esta Cuarta Transformación quien no las reconozca, aduciendo que es un fideicomiso y que no cae en estos rubros: salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública.

¿No hay educación en el conocimiento de la diversidad biológica, en la investigación y generación de inteligencia e información de nuestro capital natural? Y ¿qué del beneficio de la sociedad en función de la conservación y uso sustentable de esa biodiversidad?, en todo este beneficio esta incluida la salud, la procuración de justicia y la seguridad social y pública. Bien, el presidente de la comisión es el titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.

Carlos Sánchez

No espanta la renuncia de Carlos Urzúa

Tiene razón el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al decir: no se puede poner vino nuevo en viejas botellas, y es cambio de verdad... Todo converge a que Carlos Urzúa no estaba en sincronía con la 4T.

Su partida súbita ni me espanta ni me acongoja, como parece ser el caso de los detractores de la 4T. Les digo a ellos, lo de Urzúa es algo, deja vu, en México el 29 de mayo de 1973 Hugo Borman Margain Glesson renunció a la SHCP, exclamándole a Luis Echeverría, que lo nombró en diciembre de 1970: la deuda externa y la deuda interna tienen un límite. Y ya llegamos al límite . Con AMLO, no estamos en tal situación. Ergo, concluiría Tomás de Aquino, económicamente, vamos bien.

Peor aún, en diciembre de 1976, José López Portillo nombró a Julio Rodolfo Moctezuma Cid titular de Hacienda y a Carlos Tello Macías, de Programación y Presupuesto. Al año, el primero de noviembre de 1977, ambos fueron renunciados por el presidente y la razón fue la divergencia en materia de política económica. Lo malo, lo verdaderamente malo de esta decisión de López Portillo, consistió en que ante tal, fue nombrado titular de Programación y Presupuesto, Miguel de La Madrid y como subsecretario, Carlos Salinas de Gortari. Así, dio inicio la terrible noche neoliberal que tanto daño causó a los mexicanos y a México.

Rubén Mares Gallardo

Amparos a diestra y siniestra

Esos que se amparan contra el aeropuerto en Santa Lucía, ecologistas espontáneos o aquellos defensores improvisados de los derechos laborales de la Policía Federal, ¿dónde estaban cuando a causa de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ubicado en Texcoco, se cometió un ecocidio al desaparecer cerros completos para obtener material pétreo para dicha construcción o que secaron el lago Nabor Carrillo o que nunca levantaron la voz cuando los atropellos a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro o de Mexicana de Aviación?

Ahora todo representa una oportunidad para solicitar amparos en contra de los pasos que encaminan a nuestro país a la Cuarta Transformación.

Fernando Quiroz Nácar

Luz, a pensionados

Todo indica que existe una esperanza para resolver el problema de las pensiones, la contestación que nos dio al CONA AC el Presidente para que las pensiones sean calculadas con base en los aumentos al salario mínimo nos está permitiendo interponer ante el Issste e IMSS solicitudes para que nos sean reintegradas las cantidades que por efecto del UMA nos fueron retenidas desde el primero de febrero de 2017.

Invitamos a todos los pensionados y jubilados que deseen interponer este recurso y para ello los convocamos a que pidan los requisitos a [email protected] o al cel. 55-1014-7053

Francisco Muñoz Apreza, vocero presidente del CONA AC

Invitaciones

Libro ¿Dónde están migrantes desaparecidos?

Sesión del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH) hoy a las 17 horas. Presentación del libro ¿Dónde están? migrantes desaparecidos, de Agustín Escobar Ledesma, comentaristas: doctor Omar Sandoval, maestro Francisco Javier Guerrero y el autor.

Cita en Casa Iturriaga, Miguel Ángel de Quevedo 690-C, altos, frente al Centro Cultural Veracruzano, en la Villa de Coyoacán, Ciudad de México.

Fco. Javier Guerrero Mendoza