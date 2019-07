Cuernavaca, Mor., Hortencia N, ex presidenta de la mesa directiva de la pasada legislatura estatal (2015-2018) y cercana al ex gobernador Graco Ramírez fue vinculada a proceso por el presunto desvío de 23 millones 760 mil pesos de cuotas obrero-patronales del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

La segunda vinculación ocurrió el 6 de mayo, por ejercicio abusivo de funciones, en este caso por la demolición de un edificio de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, que costó más de 75 millones de pesos.

En el caso de Hortencia N la FECC precisó que se presentaron más de 70 pruebas durante la audiencia del martes pasado, por lo que la juez de la causa JC/323/2019 determinó vincularla a proceso. La denuncia en su contra fue iniciada por el Congreso de Morelos.

A la ex legisladora también se le acusa de desviar 9 millones 856 mil pesos en beneficio de 15 ex diputados estatales. Ella habría recibido seis cheques, por los que cobró 2 millones 70 mil pesos.

La juez ordenó a la ex diputada perredista no salir del país, firmar cada mes en la unidad de medidas cautelares, no acudir al Congreso local ni al Instituto de Crédito y no acercarse a los diputados denunciantes ni a los testigos.