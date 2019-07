Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 28

Xalapa, Ver., Las puertas del palacio de gobierno del estado fueron cerradas con candado ayer cuando 11 alcaldes del sur de la entidad, acompañados por habitantes de sus localidades, solicitaron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para pedir obras públicas y recursos.

Los munícipes se acercaron a la entrada del inmueble, pero al tratar de entrar guardias de seguridad les impidieron el paso hasta que el secretario de Gobierno, Érick Cisneros Burgos, autorizó su ingreso.

Entre los ediles que buscaron audiencia con García Jiménez se encontraban los de Carlos A. Carrillo, Alvarado, Tlacotalpan, San Andrés Tuxtla, Acula, Tuxtlilla, Playa Vicente, Amatitlán y Ciudad Isla.

El presidente municipal de Ciudad Isla, Fernando Molina, dijo que los alcaldes pertenecen a diferentes partidos políticos, y la finalidad de su visita era gestionar obras públicas, pues en lo que va del nuevo gobierno no se han hecho.