Integrantes de otras organizaciones también interpusieron amparos. El trabajador que no se ampare corre el riesgo de que le apliquen esta ley. Nuestro plan es darle para atrás , afirmó Galicia Jiménez.

La nueva ley señala que los burócratas estatales de nuevo ingreso no tendrán aguinaldo de 75 días como los sindicalizados en activo, y sólo recibirán el equivalente a 20 días. Asimismo, se incrementan las causales de despido, las vacaciones serán asignadas por la patronal, las compensaciones no podrán ser parte del cheque quincenal y ya no se podrá obtener base con seis meses de trabajo, sino con una carta del empleador, entre otras diferencias con la legislación anterior.

De acuerdo con Águeda Galicia, las modificaciones dejan en la indefensión a los burócratas nayaritas y los hundirán en una pobreza que perjudicará al sector comercial y, en general, a la economía del estado.