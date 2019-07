Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Jueves 11 de julio de 2019, p. 4

Uno de los grandes valores de la obra de Armando Ramírez, fallecido ayer, es que otorgó legitimidad literaria a la sabiduría popular de la Ciudad de México, sostiene el editor Ariel Rosales, quien trabajó con el periodista y cronista en varios de sus libros publicados por el sello Grijalbo, ahora del Grupo Penguin Random House.

El autor ‘‘nació y creció en el barrio de Tepito y eso creo que es muy importante. Fue una suerte de Chava Flores de la ficción, trascendiendo a un nivel que guste o no, muchas personas no estarán de acuerdo; yo por supuesto que lo afirmo: trascendió a un nivel artístico, mas allá del mero folclor. Su autenticidad es que eso era muy fuerte en él, era auténtico porque era de Tepito. No era algo falso, así era él, así era en su trato, como sus libros, como hablaban sus personajes”, añade el editor en entrevista con La Jornada.

‘‘Su autenticidad resistió todos los embates y sobre todo cuando la ejerció dentro de la escritura, aunque tampoco se debe olvidar que supo trasladar su talento a la televisión y que incorporó al habla chilanga la expresión ‘qué tanto es tantito’, que se la oyó a algún mecapalero de la Merced. Ese es el tipo de cosas que registraba Armando. Ignoro si tiene alumnos o seguidores, habría que detectarlos. De alguna manera Jaime López con su chilanga banda creo que recibió la influencia de Armando como cantante.”

Algunos datos sobre la figura de Armando Ramírez (Ciudad de México, 1952): “él es en realidad un descubrimiento de Luis Guillermo Piazza, quien era editor de Novaro, una editorial muy poderosa. Piazza le publicó a José Agustín la primera versión de La tumba, y también él fue el que publicó por primera vez a Luis Zapata con El vampiro de la colonia Roma”.

Artífice de una obra muy consistente

Cuando Ariel Rosales llegó a Grijalbo en 1988, Armando Ramírez ya había publicado algunas de sus obras emblemáticas: Chin chin el teporocho, La crónica de los chorrocientos mil días de Tepito, ‘‘que no es ficción, sino crónica”, además de Quinceañera y Noche de Califas.