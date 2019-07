E

sta semana, según Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas AC (Confraternice), se inició la distribución de 10 mil ejemplares de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, impresa por el gobierno federal para promover una transformación espiritual de la sociedad mexicana en los 7 mil templos afiliados . Dicha iniciativa ha generado los más diversos reproches entre los partidos de oposición que perciben amenazados los principios laicos del Estado mexicano. Incluso iglesias importantes se han deslindado de la iniciativa. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador ha sido el Presidente que más se ha atrevido a hacer un uso político de las iglesias y de la religión al incluir a un sector pequeño de cristianos evangélicos como difusores de planteamientos sociales y morales del gobierno de la 4T.

Ante los cuestionamientos, en entrevista mañanera del 26 de junio, AMLO aclaró: No hay violación al Estado laico . Al preguntársele por esta estrategia, de manera tajante formuló su noción de la laicidad: Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión . En otros momentos ha reivindicado la laicidad como el ejercicio de la libertad religiosa. Libertad de creer o de no creer. Sin embargo, ha omitido la noción básica de la laicidad, formulada por Juárez, sobre la separación histórica entre el Estado y las iglesias. Este es el fundamento de toda laicidad. Está asentada claramente en el artículo 130 constitucional. Resulta paradójico dicho silencio, pues proviene de un declarado juarista. La omisión parece caprichosa, ya que dicha separación de corte liberal ha constituido la fundación del actual Estado moderno mexicano.

Regresando al pastor Farela, amigo personal del Presidente, señala que este es primer lote de ejemplares de la Cartilla moral que serán distribuidos no sólo en templos de todo el país, sino que se comprometió distribuirla en escuelas, universidades, hospitales y penales. Sin restricciones serán algunas de las atribuciones que tendrán los grupos evangélicos para promover la distribución de la cartilla. Farela también manifestó su interés proselitista al declarar: “Lo que se busca es que dentro del mensaje que ellos llevan de predicar la palabra de Dios a través de la Biblia, también ofrezcan la Cartilla moral para promover los valores morales y sociales”.

Los medios han magnificado la nota como si todos los evangélicos siguieran a Farela. Nada más alejado de la realidad, pues cada Iglesia tiene su forma propia de gobierno. La Iglesia Luz del Mundo anunció que no participará en la colocación de la cartilla, mientras explícitamente la Iglesia católica ve con desconfianza la iniciativa y se desmarca. Alfonso Miranda, secretario de la CEM, expresó que sus intereses son otros: jóvenes, clero, migrantes y protección de menores.