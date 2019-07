Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 16

La Fiscalía General de la República (FGR) dio entrada a una carta que envió el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en la que se ofrece a colaborar con información en diversas investigaciones que el MInisterio Público Federal tiene en contra de funcionarios federales, entre ellos el ex fiscal Elías Beltrán, y en las próximas semanas decidirá si se convierte o no, en una carpeta de investigación.

El ex mandatario veracruzano –quien purga una condena tras ser encontradoo culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa–, afirmó en su misiva que está en posibilidad de entregar información valiosa al Ministerio Público Federal, al saber que se está investigando a altos ex funcionarios.

En ese contexto, fuentes gubernamentales revelaron que la carta enviada por Javier Duarte, en la que refiere haber sido objeto de una extorsión por parte del ex titular de la extinta Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán ,y el ex subprocurador de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, para que se le retirara la acusación de delincuencia organizada y que se les disminuyera la pena de cárcel.