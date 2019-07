No me importa que no les guste a muchos, porque a la pregunta sobre el trato a migrantes la mayoría de la gente, (lo) que es muy lamentable, está diciendo que no se les tenga consideración. Eso no es México , indicó el presidente López Obrador.

En el norte del país, sostuvo, se ha orquestado una campaña de rumores para señalar que los municipios fronterizos deberán recibir a miles de migrantes devueltos de Estados Unidos, que permanecerán ahí mientras reciben respuesta a su solicitud de asilo. Dicha campaña es sin duda alentada por el conservadurismo de rechazo, que considero inhumana, inadecuada y además tramposa .

No hay línea de Presidencia en Baja California

Al preguntarle sobre los cambios aprobados por el Congreso local a la Constitución de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo del gobernador electo, Jaime Bonilla, y ante las críticas de distintos partidos por esta reforma, el mandatario señaló que si hay una manipulación, una cosa indebida, van a resolver los del Tribunal Electoral, a ellos les corresponde. Lo que sí puedo asegurarles (eso sí lo puedo decir) es que nosotros no intervenimos. No hay como era antes, línea de la Presidencia, eso sí se los puedo asegurar. Nosotros no nos metemos en estos asuntos .