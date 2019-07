César Arellano García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 12

El juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México negó una suspensión definitiva a Carlos Gómez Arrieta, ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a fin de que la Fiscalía General de la República no ejerza acción penal en su contra, ya que alegó que no tuvo acceso a una defensa adecuada en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015.

El ex funcionario renunció a su cargo luego de que fue divulgado un video que muesta su participación en la tortura de uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.