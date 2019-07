Ana Langner

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 10

El representante alterno en México de la Organización de Naciones Unidas para la Educación (Unesco), Frédéric Vacheron, desestimó que expresiones como prensa fifí, que emplea el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ciertos medios informativos, sean una agresión.

Nosotros vemos bastante sano que haya tensiones sanas entre el Ejecutivo, el Congreso y el poder de la comunicación , señaló al término de la presentación del Seminario del Día Internacional de Lucha contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se llevará a cabo el 7 de noviembre.

Frédéric Vacheron agregó que no lo veo como algo anormal, no es una cuestión de agresión. En una democracia, el debate no es siempre cordial, porque es un debate de ideas sobre cosas fundamentales .

Por su parte, el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó que el debate puede ser ríspido, pero ello no quiere decir que se pierda la idea de respeto. “Es importante entender que cuando se ponen los términos del debate es parte de la educación política de este país… Decir que los medios no son neutrales es una parte importante para que nos formemos una opinión pública crítica. Hay medios que defienden ciertos intereses, otros a cierta corriente política e ideológica, y en el mundo esto es normal”, sostuvo.