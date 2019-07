Emir Olivares Alonso

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ser congruente con su convicción democrática y no estigmatizar la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de información poco objetiva e inexacta que lo están conduciendo a imprecisiones y a no conocer a fondo la naturaleza de la institución.

Al preguntarle en torno a las afirmaciones del mandatario federal en el sentido de que el organismo nacional no tiene mucha autoridad moral ya que guardó silencio cómplice cuando el Estado era el principal violador de los derechos humanos , González Pérez recordó que la CNDH se ha pronunciado ante graves violaciones a garantías en casos como Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Iguala y la guardería ABC.

Esas declaraciones, dijo el ombudsman, lo sorprendieron y le preocuparon. Me parece grave que se condene la disidencia y no sé si con ello se busque inhibir las atribuciones de la CNDH. Creo que al señor Presidente no le están acercando la información objetiva, puntual, exacta y precisa, y lo están haciendo incurrir en estas imprecisiones .

Apela a la congruencia

El mandatario federal “es una persona de convicción democrática, por eso apelo a que se dé esa congruencia. Él viene (electo) de un proceso democrático, y ahora se cuestiona el papel del ombudsperson en un sistema democrático, (esto) quiere decir que todavía no se entiende la pedagogía, la naturaleza de la institución”.