Miércoles 10 de julio de 2019

Si la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional prospera, éstas se modificarán, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo respetar al organismo. Pero no me gusta la hipocresía , agregó como preámbulo a las preguntas y rubricó con un ¡basta de simulación, fuera máscaras! contra la CNDH.

El mandatario celebró el acuerdo alcanzado con los inconformes de la Policía Federal (PF), aunque enfatizó que era un movimiento que no tuvo respaldo social. Insistió en que algunos actuaron por desinformación, pero también hubo mano negra en el conflicto, el cual fue atizado en redes sociales mediante bots difundidos por empresas mercenarias encargadas de manipular.

Informó que continuará la selección para la Guardia Nacional en el Ejército, la Marina o la PF, siempre y cuando cumplan los requisitos, entre ellos de salud para estar aptos para el cargo. Hay quienes no están en condiciones porque tienen alguna enfermedad, o sea, son hipertensos, y eso no significa que se les va a despedir. Yo estoy enfermo, soy hipertenso, nada más que estoy activo y me cuido

Tras su denuncia contra la concesión de un amparo a un presunto torturador, le llegó la información de un cambio en el procedimiento, por lo que el involucrado comparecerá en el juicio, dijo. De todas formas, hoy voy a enviar la carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para hacer patente su postura ante estos amparos.

