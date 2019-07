▲ El abogado Juan Collado (en imágenes de archivo) fue capturado sin violencia y respetando sus derechos humanos, informaron anoche las autoridades. Foto José Carlo González

A las 21 horas comenzó la audiencia inicial, diligencia en la cual el juez de la causa correspondiente definirá si se considera legal la detención y establecerá el plazo para que la FGR concluya la investigación complementaria.

Casi al comienzo de la audiencia la defensa de Collado Mocelo solicitó que un médico privado valorara el estado de salud del litigante, y que se le diera acceso al expediente con el cual se obtuvo la orden de aprehensión para conocer el detalle de la imputación y las pruebas obtenidas.

Durante dos horas los defensores conocieron los detalles que dieron origen a la orden de captura en contra de quien durante su carrera defendió a personajes como el empresario argentino Carlos Ahumada, políticos mexicanos como Raúl Salinas de Gortari en cuanto a la acusación por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu; Rosario Robles Berlanga, Mario Ruiz Massieu (respecto de las acusaciones por narcotráfico en su contra y que lo convirtieron en testigo protegido de Estados Unidos), el panista Diego Fernández de Cevallos, así como los priístas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, y también del líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps.

En cuanto a Diego Fernández de Cevallos, Carlos Ahumada y Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado habría operado para que se diera a conocer en 2003 la entrega de dinero por parte del empresario argentino a René Bejarano.

Recientemente Collado Mocelo y su familia se convirtieron en noticia de sociales, ya que se le mencionó como el encargado de llevar el procedimiento de divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera.

Gran reunión

Además, el pasado 18 de mayo, la Hacienda de Jalpa, un restaurante que se localiza en el municipio de Ocoyoacac, estado de México, fue el escenario para la celebración de la boda de María del Mar Collado y Gonzalo Zabala, lo que convirtió el enlace en un encuentro de políticos, impartidores de justicia y funcionarios públicos.

Al enlace acudieron como invitados los ministros Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, así como el ex presidente Enrique Peña Nieto, acompañado de su actual pareja, Tania Ruiz Eichelmann.

Entre otros, asistieron algunos de quienes han sido clientes de Juan Collado, como Romero Deschamps y Raúl Salinas de Gortari.

De igual manera acudieron los ex secretarios de Educación Pública Aurelio Nuño, y de Desarollo Social Luis Miranda, así como el gobernador Alfredo del Mazo, el ex secretario de salud José Narro, el ex dirigente nacional priísta Manlio Fabio Beltrones y el ex mandatario de Chiapas Manuel Velasco.

Al cierre de esta edición se estaba a la espera de que reiniciara la audiencia en el área de juzgados federales del Reclusorio Norte.