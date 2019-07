R. Garduño, E. Méndez, A. Becerril, G. Saldierna y F. Martínez. Con información de Mariana Chávez y Carlos García

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 5

Legisladores, gobernadores y líderes de partidos opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador señalaron que la renuncia del hoy ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, demuestra que el gobierno actual únicamente está improvisando en materia económica, por lo que le exigieron que enmiende el rumbo, corrija sus errores y haga que los recursos fluyan adonde sea necesario que lo hagan.

En la Cámara de Diputados, el priísta Enrique Ochoa Reza consideró que la carta de renuncia de Urzúa señala la imposición de funcionarios sin conocimiento técnico para ocupar responsabilidades en la hacienda pública y que encontraron espacio forzado por posibles conflictos de interés. Aquí también es relevante que Urzúa dé información adicional de los casos en los que él advierte situaciones potencialmente dañinas para el país .

Por su parte, Patricia Terrazas (PAN) observó condiciones poco halagüeñas para el país en materia económica con argumentos de denuncia política: La verdad es que las calificadoras han hecho su trabajo, calificándonos mal. Los empresarios tienen detenidas sus inversiones, no avanzando, muy contrario a lo que dice el Presidente de que vamos bien. No vamos bien cuando la economía está prácticamente en recesión, y no llegamos ni a uno por ciento de crecimiento.

De su lado, los coordinadores del PRI y el PAN en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong y Mauricio Kuri, respectivamente, demandaron un cambio en la política económica al nuevo titular de Hacienda, Arturo Herrera; le exigieron que emprenda acciones inmediatas que den estabilidad económica al país, entre ellas frenar los despidos de personal en la administración pública y permitir que los recursos presupuestales fluyan, ya que México está entrando en recesión.