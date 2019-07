▲ No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación, no más de lo mismo , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar a conocer que aceptaba la renuncia de Urzúa. En la imagen, en la conferencia matutina en Palacio Nacional. Foto María Luisa Severiano

Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 3

Ante la renuncia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, será el sucesor, con la encomienda de preservar las políticas de austeridad.

Como se están llevando a cabo cambios, se cimbra, rechina, y a veces hay la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno, pero tenemos que actuar con decisión y con aplomo , sostuvo el mandatario.

Mediante un mensaje en redes sociales, López Obrador respondió a los términos en que se refirió Urzúa en su renuncia: Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación, no más de lo mismo .

Mañana agitada en Palacio Nacional donde se ubica no sólo la oficina presidencial, sino también la Secretaría de Hacienda.

En el transcurso de una hora se conoció el mensaje en Twitter en el que Urzúa Macías difundía íntegramente su carta –a las 11:15 horas–, trascendieron los movimientos en los mercados cambiario y bursátil, y se observó a Herrera caminar por los pasillos de Palacio Nacional para dirigirse al elevador que lo llevaría a las oficinas del Presidente.

Va a haber un mensaje presidencial , murmuró, rompiendo su hermetismo.

Más adelante se sabría que era protagonista central (a la espera de que la Cámara de Diputados ratifique la decisión presidencial).

Informo al pueblo de México que he tomado la decisión de aceptar la renuncia que me presentó el secretario de Hacienda, Carlos Urzua. Él no está conforme con las decisiones que estamos tomando y nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha ido imponiendo desde hace 36 años , anunció sin mayor matiz en la voz.