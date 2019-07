Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 2

Siete meses después de asumir el cargo, Carlos Urzúa Macías renunció a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio de una carta. Aseguró que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, que le fueron impuestos funcionarios sin conocimiento de la hacienda pública y que esto fue instigado por personajes influyentes con un patente conflicto de interés .

En la carta de renuncia inmediata hizo varias recriminaciones. En el resto manifestó su profundo agradecimiento al mandatario por el privilegio de haber podido servir a México .

Esta dimisión se dio un día después de que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo por el cual Hacienda delega en la Oficialía Mayor la facultad de promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los contratos marco de las compras gubernamentales.

Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento , señaló Urzúa en la misiva, y luego reforzó su argumentación: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o izquierda.