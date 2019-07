C

on frecuencia el presidente López Obrador hace referencia al mejor secretario de Hacienda que ha tenido México. Un extraordinario funcionario que durante su gestión el país tuvo crecimiento económico, baja inflación, alto índice de empleo con buenos salarios, un peso fuerte y deuda pública sana.Curiosamente, no se refiere a Carlos Urzúa, sino a Antonio Ortiz Mena, quien ocupó el cargo de 1958 a 1970. Ayer Urzúa abandonó el barco de la 4T. El texto de su renuncia no es el típico que aduce razones personales , sino que está escrito con tinta de frustración y resentimiento, consciente de que le dará armas a los adversarios de la administración a la que sirvió y a su jefe y (se suponía) amigo Andrés Manuel. La gestión de Urzúa será recordada por llevar la austeridad a la tacañería. Dejó sin empleo a millares de empleados del sector público. Sus desencuentros con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, nutrieron las columnas de chismes políticos. Hace unos días, Alfonso Ramírez Cuéllar, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, urgió a Urzúa a soltar el gasto aprobado para el presente año a fin de que la economía pueda detonar un mayor crecimiento en el segundo semestre de 2019 y se rompa la atonía que ha caracterizado a los primeros seis meses del año. No nos podemos dar el lujo de tener tanto subejercicio y no gastar lo avalado por el Congreso , dijo. Datos de la Secretaría de Hacienda señalan que en el primer trimestre del año el subejercicio llegó a 86 mil millones de pesos.

Lo que no dice en la renuncia