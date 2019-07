Reuters, Afp, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Miércoles 10 de julio de 2019, p. 24

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió ayer contra la estupidez de la primera ministra británica, Theresa May, y su extravagante embajador en Washington, Kim Darroch, quien calificó de inepto, incompetente e inseguro al magnate y de disfuncional a su gobierno, según cables diplomáticos que salieron a luz pública el domingo pasado.

A pesar de que los integrantes del gobierno británico y el portavoz de May dijeron que las comunicaciones filtradas al periódico Mail on Sunday recogen sólo de manera parcial los análisis de Darroch y no reflejan los puntos de vista del Ejecutivo, provocaron la ira de Trump, quien lanzó ayer una nueva ronda de tuits ofensivos.

El embajador excéntrico que el Reino Unido colocó en Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido , tuiteó Trump. El mandatario estadunidense dejó claro en sus mensajes que no conocía a Darroch, lo que no le impidió llamarlo imbécil pretencioso .

Díganle que Estados Unidos tiene la mejor economía y el mejor ejército del mundo, y que ambos se están haciendo más grandes, mejores y más fuertes (...) ¡Gracias, señor Presidente! , continuó.

El lunes, Trump reaccionó con contención y anunció que ya no tendría contactos con el diplomático británico, pero May reiteró su apoyo total a su emisario en Washington.

En respuesta, Trump criticó la gestión de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y sugirió al embajador hablar “con su país, y con la primera ministra May acerca de su fallida negociación sobre el Brexit”.

Le dije a Theresa May cómo conseguir el acuerdo, pero siguió su propia y ridícula senda y no fue capaz de lograrlo. ¡Un desastre! , afirmó el magnate.

Los dos candidatos a suceder a May reaccionaron de forma disímil ante las declaraciones de Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, tuiteó: Los amigos de Donald Trump hablan con franqueza, entonces lo voy a hacer: esos comentarios sobre nuestra primera ministra y mi país son irrespetuosos y falsos .

El principal aspirante para convertirse en el próximo líder británico, el ex alcalde de Londres Boris Johnson, insinuó que comparte la visión de Trump sobre el manejo del Brexit por parte de May, y señaló que Washington seguirá siendo el principal socio militar y político de Londres.

“Tengo una buena relación con la Casa Blanca y no me avergüenza decirlo (…) Yo mismo he dicho algunas cosas bastante críticas sobre las negociaciones del Brexit hasta ahora”, afirmó Johnson a BBC Tv.