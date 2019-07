Ericka Montaño Garfias

El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) mantiene pláticas con las comunidades de artesanos cuyos diseños han sido utilizados por empresas como Louis Vuitton, Carolina Herrera –los casos más recientes– o la diseñadora Isabelle Marant para determinar qué quieren esas comunidades, dijo la directora general del Fonart, Emma Yanes Rizo.

‘‘Al Estado mexicano le puede corresponder la protección de los intereses de los artesanos, pero pasa por la consulta con ellos. Preguntan por qué no está protegida la artesanía y no lo está en parte porque en la concepción del arte popular de los artesanos no existía la posibilidad de que llegara un gandalla y tomara su trabajo”, señaló la funcionaria en entrevista con La Jornada, al finalizar la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la apertura de las convocatorias a los concursos de arte popular: Gran Premio Nacional de Arte Popular, Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México y Nacimientos Mexicanos.

Lo que estamos viendo con estas grandes empresas ‘‘es producto del neoliberalismo, del capitalismo terrible y es muy distinto de cuando todo mundo le copia algo a otro, así se ha hecho la historia del arte; no hay un arte puro, el problema es el afán de lucro y el cero reconocimiento a las comunidades, que es lo indignante para ellos”.

Asimismo ‘‘otra cosa es que no existe una ley nacional de artesanos, su elaboración es compleja. Se necesita gente muy capacitada para que se haga en consulta con ellos; queremos participar en ese proceso, que es diferente de la ley de derechos indígenas, aunque venga de la mano”.

Una concepción del mundo plasmada en diseños

Al Fonart corresponde, añadió Yanes Rizo, ‘‘escuchar a las comunidades y lo que ha procedido buscar es el área de los derechos humanos: una cosa es la parte jurídica del robo del diseño y otra es la alteración de toda la concepción cultural. Se están robando más que un diseño. Puedes tener una marca, un diseño, pero es muy distinto a que tengas una concepción del mundo plasmada en esos diseños. Y también está la sorpresa de los artesanos.

‘‘Son de una generosidad tal, que muchas veces lo que desean es que digan simplemente que es de ahí. Estamos en ese proceso de diálogo con los artesanos. Fuimos a Tenango de Doria, se hizo un recorrido en Oaxaca con las juchitecas y otro en Tlaxcala. El Fonart quiere difundir los originales.”