‘‘Muchas personas dejaron de usar el oro en el istmo de Tehuantepec, llegaron las casas de empeño y la inseguridad; ahora trabajamos plata y cobre; sin embargo, para esto el material es más caro que el trabajo, es mal pagado. Entonces, sí no se le pone amor, este quehacer no funciona”.

▲ Cándido Santiago Esteva en el taller de orfebrería que montó en su casa, donde transcurren las jornadas que dedica al ritual de crear joyas. Cultiva ese arte porque su máximo anhelo es que no muera. Foto Diana Manzo

Aunque en ese oficio no hay descanso, Cándido Santiago toma cursos; el qué más lo ha impresionado fue el del Centro de Artes de San Agustín (CaSa), impartido por Damián Pineda, de Torreón, Coahuila. Otras veces ha sido invitado para compartir sus conocimientos lo cual le ha gustado porque su máximo anhelo es que el arte de la joyería y filigrana no mueran.

‘‘Quien elija este oficio no tendrá descanso; todos los días amanezco pensando en lo que me falta elaborar, el trabajo es intenso, pero lo mejor es seguir aprendiendo, pues diariamente hay nuevos encargos y diseños; el que ama este oficio, nunca lo deja.”

Montar una exposición

En cada diseño Cándido Santiago comparte su sentir, sus días alegres y felices; recuerda que el estado de ánimo tiene mucho que ver con los resultados finales por eso cada que comienza a trabajar lo hace de buen humor, porque si no lo está, prefiere tomar un respiro, salir al patio y recomenzar.

Hacer joyería y filigrana es caro y poco valorado, se invierte mucho tiempo y los clientes no lo reconocen; sin embargo, Cándido lo hace con mucho amor, tiene creaciones exclusivas, y lo mejor, mucha creatividad. ‘‘Hago piezas a detalle y laboriosas; eso me gusta más, el trabajo con amor se logra, con este arte de la joyería nunca termino de aprender, al contrario, todos los días me sorprenden los nuevos diseños; entonces, todo esto es un reto y compromiso que me gustan, y del cual mis clientes me enseñan diariamente”.

Entre los sueños de Cándido Santiago está montar una exposición de sus obras, donde sus diseños sean apreciados en una galería de arte con la única finalidad de valorizar y conservar el oficio de la joyería que, reconoce, va en declive y cuyo valor es urgente recobrar.