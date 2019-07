Carolina Gómez Mena

Sábado 6 de julio de 2019, p. 31

A dos meses de que Estados Unidos impuso una cuota compensatoria de 17.5 por ciento al tomate mexicano, el sector pasa por una situación muy crítica y por ello el gobierno debe poner mayor empeño en apoyarnos para lograr un acuerdo, tanto como el que puso para frenar los aranceles con que amagó el presidente Donald Trump y los del acero y aluminio, señaló el vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Antonio Cazares Castro.

Precisó que desde el 7 de mayo hemos pagado ese arancel, pero los productores medianos y más chicos que batallamos tanto para exportar, casi no lo podemos hacer porque no nos costea, nos pega duro. Estamos con mucha incertidumbre. No sacamos ni los costos .

Subrayó que al no poder pagar el arancel las exportaciones han disminuido 30 por ciento y destacó que este año la afectación por el gravamen es de unos 350 millones de dólares.