Entre todos estos negocios destacaba el del nuevo aeropuerto de la ciudad, ubicado en lo que años atrás fuera el lago de Texcoco, del cual se afirmaba que generaría varios cientos de miles de empleos, sin mencionar que ello implicaría necesariamente un crecimiento de varios millones adicionales de habitantes, tal como sucedió en 1952 con la inauguración del aeropuerto actual. ¿Era y es importante que la Ciudad de México cuente con ese nuevo aeropuerto? Mi impresión es que no; lo que reamente se necesita por ahora, es un estudio de orígenes y destinos de los usuarios del transporte aéreo, que permita definir nuevas rutas de aviación, que agilicen los viajes en todo el país sin necesidad de pasar por la Ciudad de México. Actualmente viajar de Coatzacoalcos, de Oaxaca o de Tuxtla Gutiérrez a Mérida, implica pasar por México. ¿Tiene esto sentido? Seguramente los dueños de las empresas de aviación dirían que sí, sólo porque ello les representa más utilidades, sin importarles mucho la eficiencia, las pérdidas de tiempo para los pasajeros, ni la saturación del aeropuerto.

Pero no es esta la única ineficiencia, ni la más importante; si pensamos que el movimiento diario de personas entre sus hogares y sus centros de trabajo implican un tiempo medio de dos horas (cuatro en total para los viajes de ida y vuelta), no es difícil darnos cuenta que ello afecta y encarece los costos de operación de la mayor parte de las instituciones y empresas, al tiempo que disminuye los niveles de calidad de vida de los habitantes e incrementa los índices de contaminación y el costo mismo de las viviendas. A todo esto, debemos agregar el abastecimiento del agua y alimentos, cuya demanda seguirá creciendo, impactando los costos de producción y distribución. ¿Cuánto tiempo más necesitaremos para darnos cuenta que la Ciudad de México no puede ni debe seguir creciendo? Por todo esto, el proyecto de López Obrador de descentralizar el gobierno federal, moviendo las diferentes secretarías a otras ciudades de la República, constituye una propuesta importante que se antoja difícil de lograr, sin el apoyo y el entusiasmo de quienes trabajamos en estas instituciones.

Mover a más de un millón de trabajadores con sus familias constituye un reto logístico gigantesco, que implica un alto riesgo de fracaso para el actual gobierno, el cual indudablemente afectaría al resto de sus programas de transformación económica y social, sin embargo de no darse este cambio los problemas serán cada vez mayores por el crecimiento mismo de la población, por ello es necesario un estudio que permita estimar la viabilidad política y los costos directos e indirectos que implicaría el movimiento de las secretarías, así como las diferentes actividades que deban ser realizadas previamente: construcción de nuevas oficinas, vivienda para los trabajadores, escuelas para sus hijos, hospitales, oferta cultural y transporte. Un proyecto que debe ser preparado sin dejar lugar a la improvisación. Un éxito de esta naturaleza habrá de ser recordado por las generaciones futuras, además de impulsar las demás acciones del gobierno actual.

*Director del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa