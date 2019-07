Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 11

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la situación migratoria en el país ya está bajo control , sin la presencia de caravanas.

No creo que haya una crisis en este momento en México, “sino en los países expulsores (…) Aquí el problema está mucho mejor atendido”, dijo en entrevista.

No obstante, admitió que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturada, por lo que ayer por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de apoyarla más, ante el crecimiento exponencial de solicitudes de asilo.

La secretaria indicó que México atiende el tema migratorio en función de la cooperación con el gobierno de Estados Unidos.