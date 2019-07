Motozintla, Chis., Al iniciar una gira por hospitales rurales, el presidente Andrés Manuel López advirtió: “Como tenían la mafia de la venta de los medicamentos, y ahora quieren decir: ‘no van a poder’, si los laboratorios y los distribuidores de México no participan, vamos a abrir la convocatoria y se van a comprar los medicamentos en todo el mundo, no van a faltar. Y vamos a crear un sistema de ­distribución”.

Señaló que con la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar –que atenderá a la población no derechohabiente– no habrá despidos ni se afectarán las prestaciones de los trabajadores.

A su arribo al aeropuerto de Tapachula, rechazó que México sea la frontera sur de Estados Unidos. Con la nueva política migratoria, rei­teró, se está ordenando el flujo de personas, respetando derechos humanos y haciendo algo que nunca se había llevado a cabo ni en México ni en ninguna otra parte del mundo : opciones de trabajo para a los migrantes.

Siempre se pensaba nada más en el uso de la fuerza, en medidas coercitivas y ahora se está invirtiendo en el sur-sureste de México y hay un fondo para Guatemala y Honduras, similar al determinado para El Salvador.

El acuerdo con este país prevé el otorgamiento de 100 millones de dólares, de los cuales se entregarán de inmediato más de 30 millones para la siembra de árboles en 50 mil hectáreas del país ­centroamericano.