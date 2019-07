Gustavo Castillo y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 7

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las normas que regulan la integración y funcionamiento de la Guardia Nacional (GN).

La CNDH considera que se incurrirá en violaciones a los derechos humanos debido a las facultades de investigación e intervención de comunicaciones otorgadas a la GN, y también a causa de los requisitos de ingreso y lo estipulado para sancionar el delito de insubordinación de quienes formen parte del nuevo cuerpo de seguridad pública.

Hay artículos que deberían ser motivo de regulación y no están regulados; hay aspectos dubitativos que no dejan certeza jurídica y podrían dar pauta a cuestiones discrecionales , por lo que sería importante que el Poder Judicial de la Federación analice sus alcances, precisó en entrevista el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez. Puso como ejemplo que no se precisa cuáles serán los alcances de la participación de la GN en auxilio del Instituto Nacional de Migración.

La Corte dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad 62/2019, contra la Ley de la Guardia Nacional; 63/2019, para combatir la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 64/2019, referente a la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, y 66/2019, que norma el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El máximo tribunal del país no ha hecho públicos los acuerdos de admisión de los cuatro recursos presentados por la CNDH el 26 de mayo contra la GN, que inicialmente estará integrada por 70 mil elementos, en su mayoría provenientes de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar), y unos 5 mil agentes de la Policía Federal.