El coordinador Monreal reiteró el llamado a la cordura a los policías federales, ya que además de que están garantizados los derechos laborales de quienes se incorporen a la GN, hay la posibilidad de que quienes no quieran integrarse a la nueva corporación o no hayan pasado los exámenes de confianza pasen a otros instancias, como el Instituto Nacional de Migración o las aduanas.

Agregó que los senadores de Morena acordaron cerrar filas con el presidente López Obrador en su estrategia para recobrar la seguridad pública, ya que saben que no será fácil, porque hay muchos intereses de por medio.

Se debe dejar atrás la confrontación en un tema tan delicado, consideró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Aseveró que no se aceptará ninguna actitud de indisciplina o de complicidad con la delincuencia organizada de quienes se integrarán a la Guardia Nacional (GN).

Legisladores de Morena advirtieron que el ex presidente Felipe Calderón no tiene autoridad moral para hacer recomendaciones a la administración de Andrés Manuel López Obrador referentes a las protestas de policías federales, y formularon un llamado a los inconformes a retomar el camino de la conciliación.

Por su lado, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, instó al gobierno federal a resolver a la brevedad el problema, porque si acuden los policías federales al amparo, ganarían los juicios por las irregularidades laborales que se han dado en su traslado a la GN.

Ojalá que la resuelvan pronto por el bien de todos, porque obviamente la Policía Federal tiene una función muy importante en toda la República. No se debe ni se le puede menospreciar y lo que ahora hay que hacer es cumplir con lo que mandata la ley en la transferencia a la Guardia Nacional, cumplirles con sus derechos laborales , señaló.

Igualmente, el panista Damián Zepeda y el senador priísta Manuel Añorve coincidieron en la exigencia de que se deje de acusar a los inconformes de vínculos con el crimen organizado, como hizo incluso en la tribuna de la Comisión Permanente el morenista Cristóbal Arias. No se puede generalizar: si hay elementos que hayan incurrido en ilícitos, que los denuncien y sancionen, pero no debe ser pretexto para no resolver sus demandas, insistieron.

Por su lado, Ángel Ávila, integrante de la dirigencia nacional extraordinaria del PRD, señaló que la Secretaría de Hacienda debería hacer el esfuerzo necesario para que los elementos de la corporación policiaca se queden a trabajar para el Estado Mexicano.