Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 4

Al presentar el programa nacional contra las adicciones y la campaña Juntos por la Paz, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nunca más se dará la espalda a jóvenes y se les atenderá para evitar que sean enganchados en las filas del crimen o en el ejército de reserva de la delincuencia.

El mandatario dijo que tampoco se le dará la espalda a los pobres, como ocurrió en el periodo neoliberal.

Se dedicaron nada más a saquear con la patraña de que si le iba bien a los de arriba, les iría bien a los de abajo; si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, cuando todos sabemos que la riqueza no es contagiosa, no permea , expresó en conferencia de prensa.

El plan contra las drogas se basa en tres acciones fundamentales: bienestar, seguridad –con la operación de la Guardia Nacional (para perseguir a los narcotraficantes)– y orientación. A diferencia de lo aplicado en décadas anteriores, indicó el mandatario, la estrategia incluye el bienestar del alma , la inclusión y el fortalecimiento de la autoestima.

Confió en que el pueblo de México tiene una gran reserva de valores culturales, morales y espirituales que harán posible detener las adicciones y restarle importancia a los bienes materiales, a la “felicidad efímera, al ojo barato de la ropa de marca, de los carros último modelo, de las alhajas.

¿Por qué te vas a sentir menos, por qué te vas a deprimir si no tienes la posibilidad de tener un carro, un automóvil de lujo? Tienes otras cosas más importantes, el afecto de tus padres, de tus amigos, la posibilidad de desarrollarte como una persona de bien , indicó.

A la par se busca ofrecer opciones a los jóvenes para que sean felices sin recurrir a las drogas y, sobre todo, recuperar los espacios públicos y la integración familiar.