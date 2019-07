Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 3

La imagen del país es de absoluta impunidad , comentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante una reunión con los presidentes de los tribunales superiores de justicia.

Es decir, el riesgo que corre (aquí) un delincuente de alta peligrosidad de tener una sentencia condenatoria es de 0.2 por ciento. Total impunidad , dijo.

En México, puntualizó, hay apenas 4.19 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de 16.23 juzgadores. Señaló que tener una cifra tan reducida de jueces provoca que 43 por ciento de los detenidos por homicidio no haya recibido veredicto, con lo que se incrementa el índice de ausencia de justicia.

“Si hay delitos sin castigo, hay corrupción; si hay impunidad, se cometen homicidios; hay secuestros. Si hay impunidad hay robo a casa habitación y de vehículos; si no hay sentencias firmes, hay feminicidios ¿por qué?, porque es la impunidad.

O sea, si no hay riesgo de que no te pase absolutamente nada y si 99 por ciento de los delitos no son denunciados o 98 por ciento, y 2 por ciento son denunciados, pero llegan a tribunales 0.4 y de esos tiene sentencia 0.2, la imagen que tenemos en nuestro país es de absoluta impunidad , dijo.

Estamos, lamentó, muy lejos de ser evaluados en materia de combate a la falta de sanciones al delito. En la reunión, la secretaria estuvo acompañada por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo y la encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, que próximamente estará en funcionamiento, Paulina Téllez Martínez.