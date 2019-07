S

on 14 años de lucha y la presa El Zapotillo en Temacapulín, Jalisco, permanece detenida por la lucha de los pueblos que no quieren desaparecer. Han recibido promesas de los gobiernos federal y estatal, cuando los titulares de hoy aún eran candidatos, que ahora no están dispuestos a cumplir.

La lucha de los pueblos de Acasico, Palmarejo y Temacapulín en contra de una presa que los inundaría es una de las más emblemáticas de Jalisco. Defender su existencia durante más de una década les ha costado represión, división y un agotador proceso jurídico, pero no se han rendido.

Luego de firmar un acuerdo con el gobierno de Guanajuato para establecer el porcentaje de agua que cada entidad recibirá de la presa, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que la altura de la cortina (principal riesgo del proyecto) y demás detalles técnicos serían resueltos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Alfaro promete a Jalisco el 76 por ciento del agua del caudal del río Verde, pero omitió informar que esa cantidad sólo será posible si la cortina de la presa es de 105 metros de altura, lo que representa que los pueblos queden bajo el agua, de acuerdo con una declaración del presidente del consejo directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) de León, Jorge Ramírez.