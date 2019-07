E

l gobierno federal ha anunciado que está obteniendo ahorros en su gasto gracias a una rígida disciplina y el combate a la corrupción. ¿Cómo debe invertir esos recursos? Las respuestas se dividieron así: seguridad, 39 por ciento; empleo para los despedidos, 22 por ciento, y Pemex, 21 por ciento. Un 19 por ciento de los participantes hicieron propuestas distintas a las anteriores, que van de invertir en cultura a dar más apoyo a niños con cáncer.

Metodología

Participaron 2 mil 148 personas de toda la República. De Twitter, mil 675; de El Foro México, 398, y 75 de Facebook. Algunas opiniones:

Twitter

El país está tan mal que cualquier avance en cualquier lugar es bienvenido. La gran noticia es que hay ahorros. A estas alturas otros ya tendrían préstamos y estarían vendiendo lo que quedara de país.

@FilipoOcadiz

En empleos, para que los inmigrantes mexicanos puedan regresar al país y estar con su familia.

@georgina0378

Niños con cáncer, estancias infantiles, mujeres violentadas.

@GuerrSifuentes

Lo importante es transparentar los importantes ahorros e invertirlos, no pagar voluntades dando dádivas, eso no es administrar y menos gobernar; apoyar verdaderas actividades productivas, no a gente sin oficio ni beneficio; obvio, también en seguridad, no hay tema más importante.

@garci7

Si lo invirtieran en educación y deporte, para mantener ocupados a nuestros jóvenes, no necesitaríamos mayor seguridad.

@RAULESTRELLA

Facebook

Apoyo a cultura, a personas mayores, fuentes alternas de energía.

Estela Mijares / Teziutlán

Que invierta en educación en línea. Como el programa de Prepa en Línea SEP. Así ahorra en infraestructura y es a futuro invertir en educación.

Ada Galicia / CDMX

Es necesario que se invierta en infraestructura en general; la banca de Wall Street y el FMI jamás apoyarán esas iniciativas... La alternativa son los chinos, rusos e hindúes, o bien los Brics.

Toni Tapia / Hermosillo