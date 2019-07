Felipe Calderón y la Policía Federal

esulta patético el proceder de Felipe Calderón, porque cuando tuvo la oportunidad de actuar como ahora quiere que proceda el Presidente de México, no lo hizo. Ahora pide que Andrés Manuel López Obrador escuche a los policías , de la manera que él nunca quiso escuchar a los padres de las víctimas de la guardería ABC, ya no digamos hacerles justicia, sólo escucharlos. Ahora se solidariza con los elementos de la Policía Federal y pide que a sus integrantes se les restituyan sus derechos laborales; que fácil es olvidar a conveniencia, cuando en su sexenio les quitó no sólo los derechos laborales a más de 40 mil trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sino todo.

Y si detrás de la rebelión de la Policía Federal llegara a estar el michoacano, no sería mano negra, serían las manos limpias que presumía tener cuando haiga sido como haiga sido , llegó a Los Pinos.

Fernando Quiroz Nácar.

La oligarquía contrataca, urge la respuesta

Los polvos de la tierra, del asfalto y la plaza pública, el hábitat natural de nuestra clase, ahora, con el nuevo gobierno y más allá del inmenso diferencial cuantitativo y cualitativo, nos los disputan los desposeídos del poder político, los de la transa en despoblado y a manos llenas, los macarras de la moral y lo que faltaba, la Policía Federal, so pretexto de no tener garantías con la nueva Guardia Nacional.

El brazo real y verdadero del poder del Estado burgués, infinito en sus matices históricos, el ejército y la policía, hoy se vuelven su propio tabú. La mano que mece la cuna, oligarquías política y financiera del régimen prianperredista, contrataca por todos los frentes y toda de artillería, van en serio y su alcance de agudizar la crisis y desestabilización no es a medias tintas.

Preocupante, es que el gobierno de AMLO le quiera dar diplomacia a carroña y mande palomas de paz a los gavilanes y que la base que lo llevó al poder se repliegue y en el mejor de los casos exhiba lo evidente. Más grave, el movimiento social organizado sigue acicalando su vanidad ideológica en el espejo. Urge responder en la misma proporción con todos. Porque solo, ni el poeta.

Ismael Cano Moreno

Prohíben el libre tránsito en el jardín de las Rosas en Coyoacán

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México:

Por este medio, los abajo firmantes nos permitimos hacer de su conocimiento que existen personas que se ostentan como encargadas del Jardín de las Rosas, en la colonia El Rosedal, alcaldía de Coyoacán y somos objeto continuo de acoso por parte de la señora Lucía Siller Rodríguez y de otros miembros de la asociación: Colonos del Rosedal Unidos, AC.

Estas personas utilizan patrullas y policías que transitan por el jardín cuando paseamos a nuestras mascotas para prohibirnos el libre tránsito por las áreas verdes. De acuerdo con las leyes vigentes de bienestar animal, esto constituye una violación a nuestros derechos ciudadanos en la Ciudad de México.