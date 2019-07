Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 6 de julio de 2019, p. 25

Cuernavaca, Mor., El titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, Juan Salazar Núñez, informó que se emitió una alerta para localizar a Beatriz Vicera Alatriste, ex diputada del PRD y ex presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, quien está acusada de peculado.

Vicera Alatriste se encuentra sustraída de la acción de la justicia; en estos momentos estamos emitiendo alerta migratoria y estamos tramitando la ficha roja , declaró el funcionario estatal.

Dijo que la madrugada del viernes se realizaron dos cateos a dos domicilios de la perredista para hacer efectiva una orden de arresto que se giró el 4 de julio, pero no hallaron a Vicera Alatriste. Dijo que también está acusada de peculado la ex diputada del PRD y ex presidenta de la mesa directiva, Hortensia Figueroa Peralta.

El diputado local del Partido Encuentro Social (PES) y presidente de la mesa directiva del Congreso local, Alfonso Sotelo Martínez, explicó que en noviembre de 2018 integrantes de la 54 Legislatura (2018-2021) presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción contra sus antecesores que encabezaron Figueroa Peralta y Vicera Alatriste por ejercicio indebido del servicio público y desvió de recursos.