El América encontró a su flamante refuerzo en un Giovani dos Santos que desde hace tiempo no logra recuperar el brillo que lo llevó a la cima. El delantero pasará de ser uno de los futbolistas mejor pagados de la MLS para jugar por primera vez en México con una reducción considerable en su salario.

Como el acuerdo del jugador con el Galaxy expira en 2019, el club estadunidense pagará hasta diciembre la mitad del salario y a partir de enero, el América se hará cargo por completo.

Gio, quien en repetidas ocasiones ha reconocido ser aficionado de las Águilas, se comprometió a acatar las reglas de comportamiento y conducta impuestas por el club.

El ex seleccionado nacional no ha tenido actividad desde diciembre, que terminó el torneo de la MLS, por lo que se mantuvo entrenando en México para no perder la forma física; incluso llegó a entrenar en las instalaciones del América en Coapa.