▲ Jaime López en el Tianguis del Chopo el 21 de marzo de 2005. Foto Roberto García Ortiz

▲ Jaime López durante su intensa sesión del 14 de junio pasado en el Foro El Tejedor, de la colonia Roma. Foto Valentina Gatti

Ah, y si sucede que algunos de quienes estén leyendo este texto no conocen a ese tal Jaime López, les diré que se trata del mejor músico de México. Me cae. Volteen alrededor y demuéstrenme lo contrario.

La Sociedad de Autores y Compositores de Música registra 166 canciones en su haber.

Aquella noche en el Foro el Tejedor no cuadraban las cifras. Si ya era más de la una de la madrugada y Jaime López no dejaba de ascender en intensidad, inspiración y fiesta y sonaban temas viejos y nuevos y conocidos y poco frecuentados y todo parecía seguir hasta que amaneciera, entonces las cifras no cuadraban. Jaime López no es un autor prolífico. Es el músico que México todavía no se da cuenta que tiene como la mejor encarnación de la cultura popular, el verso culto, el verso oculto, el juego de palabras, la ironía, el desamor, la aventura, la música rasposa, hirsuta, dura y madura.

El buen rocanrol, la sabrosura de la cumbia, la intensidad del bolero, la música de la calle, el arrojo del arrabal, el paso a desnivel, la colonia Portales, la luz de neón, el tanguito achilangado, la ironía, siempre el buen humor, el humor corrosivo, el verbo, las aliteraciones. La palabra en juego.

Hay fogonazos que alumbran a quienes no conocen bien a bien a Jaime López: La chilanga banda, que dio vida a un grupo mexicano que ya había dado de sí y con esa rola renació Café Tacuba, no es la única ni la mejor ni el emblema de la vasta obra de Jaime López. Hay en esa obra, eso sí, fragmentos del vitral, pinceladas del gran mural urbano que conforman su aportación monumental a la cultura mexicana.

Lo más chingón de todo esto es que Jaime López no se la cree ni se le va a subir la fama ni los humos ni se va a creer el muy muy. Él sabe lo que es: un músico. Y eso lo ennoblece. Lo consagra.

No es, tampoco, ‘‘el Bob Dylan mexicano”, vaya injusticia. Quienes dicen eso no conocen a Robert Zimmerman, como gusta Jaime López de nombrar al autor de Blood on the tracks.

En todo caso, le queda más cerca Leonard Cohen. Vaya, si de aseveraciones temerarias e imprecisas se trata, ¿por qué no Tom Waits?

Lo que sí es Jaime López: un gran compositor, un gran guitarrista, un gran cantante de rock, un imaginista, un poeta maldito, un sabio burlón, un joven desmadroso, un chilango golfo, porque del Golfo viene, de allá donde su paisano Rigo Tovar, y la roló en Ciudad Juárez y en Nogales y además de Chihuahua y Sonora, en la región más jarocha de Veracruz y en la frontera de Tamaulipas con Nuevo León, donde vio lo que solamente seres tocados por la gracia como el ciego Homero vieron: la epifanía.

Ese es Jaime López, el mejor músico de México, cargo honorario que ganó a pulso simplemente por hacer algo que pocos logran: ver, vivir, oler, tocar, revolcarse con esa señora sublime, la epifanía.

Y vive para cantarlo.

Amada lectora, amable lector del Disquero: vayamos en bola a vivir la epifanía este 13 de julio en el Teatro de la Ciudad: señoras y señores, con ustedes, el mejor músico de México: Jaiiiimeee Lóoopez.

Ya dije.

