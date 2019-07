Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2019, p. 33

Internet se ha conervito en la principal fuente de información en materia de salud sexual y reproductiva para los jóvenes, pero muchos de los contenidos carecen de fundamento científico y teórico, de acuerdo con Nélida Padilla, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con frecuencia acuden a buscadores, páginas, blogs, redes sociales e incluso a algunas aplicaciones para buscar respuestas o sugerencias sobre temas que les inquietan: prevención del embarazo, prácticas y preferencias sexuales, uso del condón y otros métodos anticonceptivos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos se mal informan, y lo hemos constatado en el trabajo que realizamos en nuestros talleres de sexualidad en la FES, porque refieren información equivocada.

Algunos canales en YouTube o páginas en Facebook ofrecen información que no siempre es adecuada. Por ejemplo, derivado de las consultas los jóvenes plantean el uso de la pastilla de emergencia como método anticonceptivo: Esto significa que tienen información, pero no está integrada ni bien asimilada, por tanto no forma parte de sus herramientas cotidianas para afrontar situaciones de riesgo , expuso.

Buscan información, pero si se toman en cuenta los altos índices de embarazos no deseados en adolescentes y los casos de contagio de infecciones de transmisión sexual, deducimos que este conocimiento no garantiza que se protejan apropiadamente.