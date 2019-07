Todo comenzó por iniciativa del ingeniero Silverio Morón, de 64 años, quien después de mucho tiempo dando clases particulares en escuelas privadas decidió compartir su conocimiento con aquellos que no podían pagarlo.

Nunca es demasiado tarde. Voy a estudiar mientras puedo, porque de a poco vamos perdiendo la visión y nos convertimos en viejitas que no saben leer ni hacer nada , afirmó en el corazón del barrio de Botafogo.

En un año y tres meses expandió su proyecto a los barrios de Flamengo, Copacabana y Grajaú y registró casi 300 alumnos, cifra que incluye a quienes acudieron una sola vez a despejar una duda o aquellos que asisten regularmente para mejorar el desempeño escolar.

Como Camila Ribeiro, de 11 años. Se quebró el brazo izquierdo, con el que escribe. Estuvo enyesada 60 días y en el primer bimestre sus calificaciones fueron insuficientes , contó su madre, Marta Ribeiro. Tras un mes de apoyo en portugués y matemáticas, su hija mejoró mucho , asegura.

Adultos aprendiendo a leer

Brasil todavía tiene 11.3 millones de personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, una tasa de analfabetismo de 6.8 por ciento, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.

María do Jesús Rangel, de 77 años, formó parte de ese grupo durante mucho tiempo, hasta que fue adoptada por una de las profesoras del proyecto. Estoy asistiendo a clases de alfabetización porque en mi infancia no tuve esa oportunidad (...) En mi época los padres no mandaban a sus hijos a la escuela. Era muy difícil para quien trabajaba en el campo. La mentalidad era que la mujer debía cuidar la casa y los hombres trabajar la tierra , cuenta mientras completa una de sus tres clases semanales.