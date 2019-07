Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2019

El titular de la Secretaría de Seguridad y Prote cción Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que la protesta que realizan los elementos de la Policía Federal (PF) ha sido aprovechada por críticos del gobierno.

Luego de que el funcionario dejó entrever que el ex presidente Felipe Calderón podría estar detrás de la protesta, por la noche en un noticiario televisivo se echó para atrás en su señalamientos y dijo que en ningún momento puso el nombre del michoacano sobre la mesa y que sólo se refirió a la mención que hizo sobre él uno de los autodenominados representantes de los inconformes, quien pidió que fuera su representante sindical.

En conferencia de prensa indicó que esa manifestación ha sido aprovechada por críticos sistemáticos del gobierno y grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la PF. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical .

Al preguntarle si detrás de las movilizaciones se encuentran partidos políticos o personajes como el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el ex presidente Calderón, respondió:

No he señalado absolutamente a ningún partido político. He mencionado un nombre (Felipe Calderón) y tú has puesto sobre la mesa otro. Nuestra conclusión es que hay beneficiarios de contratos y procesos administrativos viciados al interior de la corporación que se están aprovechando de la legítima inconformidad que tienen algunos elementos de la PF, quienes por falta de información de nuestra parte pudieran sentir sana y legítimamente que están en riesgo sus derechos.

Indicó que hay otros ex servidores públicos detrás de las acciones de los agentes, y que a través de redes sociales han manifestado su apoyo a los inconformes, pero no dio mayores detalles de ello.