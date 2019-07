En este contexto, uno de los negocios más lucrativos, que no el único, para el capital privado y más infames para los mexicanos fue el que tempranamente denunció la nueva administración. Se trata de los modernos gasoductos que supuestamente construirían empresas autóctonas y trasnacionales como Carso, IEnova y TransCanadá y que siguen en suspenso, lo que no evita que de las arcas públicas sigan fluyendo miles de millones para cumplir con los compromisos contractuales acordados entre dichos consorcios y gobiernos anteriores.

Como se comentó en este espacio, a mediados de febrero pasado el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, explicó: actualmente hay contratos con las empresas IEnova, Carso y TransCanadá que amparan siete ductos que no operan, pero que tienen cláusulas que obligan a la comisión a pagar a pesar de no recibir el suministro de gas. La CFE lleva pagados el año pasado 5 mil millones de pesos y este año, de no negociarse los contratos, estaría desembolsando otros 16 mil millones de pesos. Por este alquiler llevamos cubiertos, desde 2015, 62 mil millones de pesos, y seguirá así pagándose hasta llegar a 70 mil millones. De continuarse esos contratos, la comisión está en una posición realmente de quiebra, por lo que es necesario hacer una revisión para que se establezca una equidad y no se paguen unos gastos verdaderamente exorbitantes .

Empresas ganadoras de licitaciones a modo, con negocios a modo y coimas a modo, todo en contra de los intereses de la nación. Bien lo dijo el presidente López Obrador: “les dieron contratos para hacer los gasoductos a 20 años. Si un gasoducto costaba mil millones de dólares, terminábamos pagando 8 mil millones de dólares; si se interrumpía la construcción, teníamos que pagar multas; si lo paraban los yaquis, teníamos que pagarles. Al final de la obra, el gasoducto no pasa a ser parte de la CFE. El dueño es el que construye. Es increíble. Dicen: ‘vamos así a atraer inversión’. Sí, pero no podemos permitir eso”.

Y todavía algunos defienden la legalidad , en el entendido, según ellos, de que lo legal es saquear al país.

Las rebanadas del pastel

Solo falta que el cínico de Felipe Calderón sea el abogado defensor de los trabajadores de Luz y Fuerza.

cfvmexico_sa@hotmail.com