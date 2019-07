R

esulta irónico que haya sido la propia administración de Andrés Manuel López Obrador la que puso un escalón para que Felipe Calderón Hinojosa retomara aire político y se trepara al foro de primer nivel de la escena pública, con lo cual avanza el ex panista en su intento de constituirse en la figura central de una oposición que hasta ahora no ha logrado asentarse.

El conflicto de la Policía Federal (PF) creció ayer hasta alcanzar los micrófonos del presidente López Obrador y del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño. En conferencia de prensa, el sonorense encargado de la protección ciudadana llegó a decir: No es casual y no requiere mayor explicación que uno de los integrantes del grupo de los elementos de la PF que están inconformes con su integración a la Guardia Nacional haya considerado que el ex presidente Felipe Calderón sea uno de sus representantes sindicales . AMLO había dicho antes que en el movimiento de los policías había mano negra y su narrativa se desenvuelve en el sentido de que hay factores oscuros.

Sea porque ciertamente él ha estado detrás de este conflicto o porque así le fue entregado un involuntario regalo político, Calderón Hinojosa aprovechó la oportunidad y confrontó al Presidente de la República con un argumento muy apreciado en el antiobradorismo: “Deje de descalificarnos, con calificativos, a quienes no pensamos como usted (…) Yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México”.

Luego negó cualquier forma de autoría en el problema con los policías, aunque en los hechos se colocó abiertamente del lado de ellos y aprovechó para hacer un guiño solidario a soldados, marinos y policías. Así, de un golpe, el político michoacano abiertamente ganó para su bando una porción de la masa policiaca en pugna y se adjudicó el rol de interlocutor directo, por alusiones personales de Durazo, del Presidente de la República.