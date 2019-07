Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 5 de julio de 2019, p. 19

El gobierno federal mantendrá la solicitud de devolución de más de 3 mil millones de dólares que litiga con los consorcios privados que construyen y operan los gasoductos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado por ser originados con contratos abusivos, indicó el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

Recalcó que acatarán la tregua que ordenó el mandatario para negociar este tema con dichas empresas.

Luego de reunirse en Palacio Nacional con Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente, Bartlett advirtió que de haberse mantenido los contratos carísismos para transportación de gas como estaban originalmente, la empresa productiva del Estado no habría podido soportar la carga y se hubiera encarecido el costo en la generación de energía.

“Si nosotros tenemos contratos que son onerosos y no puede pagar la CFE, y que encarecen la electricidad, pues no nos conviene. Tenemos que defender los intereses del pueblo de México. Si estos contratos no se renegocian –respetando el derecho que tienen ellos para sentarse y negociar– la CFE no puede soportar esta carga; son cerca de 80 mil millones de dólares”, indicó en entrevista.