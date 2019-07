“Una recesión honestamente no la veo. Siento que sí ha venido una baja por muchas razones. La primera razón, recuérdese que en diciembre de una forma sorpresiva la calificadora Fitch –con o sin razón–- amenazó con que podríamos perder el grado de inversión. Esa señal fue de ‘espérate, detente’ y nos dañó mucho”, manifestó a su llegada al Palacio de Minería, convocado por el gremio de los ingenieros.

Con la antesala de un primer trimestre en que la economía se contrajo, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, consideró este jueves que el periodo de abril a junio que acaba de concluir se perfila no tan positivo como esperábamos , por un impacto de la política fiscal y monetaria restrictivas, así como por la presión que han ejercido las calificadoras en este periodo. Sin embargo, descartó que ello implique un deterioro generalizado de la economía.

Ante ello, Alfonso Romo aseguró que está lejos de generar una ruptura. “La reuniones con los empresarios son muy positivas, tenemos pláticas, tenemos puntos de vista diferentes, pero estamos caminando de la mano, de eso sí no tengan duda. Sigue la luna de miel. Es más, ya vamos al matrimonio”, aseveró.

En ese tono, confió en que los amparos promovidos por asociaciones civiles y financiadas por grupos empresariales respecto al tema aeroportuario se resuelvan. En las cuestiones legales no me meto, lo que sí sé es que se va a arreglar todo y si nos tardamos tres semanas o dos no hay problema. Vamos a hacer Santa Lucía , advirtió.

Asimismo, explicó que como parte del proceso de apoyo a la inversión se llevarán a cabo reuniones con la iniciativa privada para ofrecer diálogo y compromisos puntuales .